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Sosyal medya fenomeni "Seda Tripkolic" tutuklandı...

Özden ATİK/İSTANBUL,()-TELEFON dolandırıcılığı yapan bir çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve sosyal medyada "Seda Tripkolic" olarak tanınan, şarkıları milyonlarca kişi tarafından internette izlenen şarkıcı Seda Sular'ın...

Sosyal medya fenomeni "Seda Tripkolic" tutuklandı...

Özden ATİK/İSTANBUL,()-TELEFON dolandırıcılığı yapan bir çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve sosyal medyada "Seda Tripkolic" olarak tanınan, şarkıları milyonlarca kişi tarafından internette izlenen şarkıcı Seda Sular'ın da arasında bulunduğu 9 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtıp, banka hesaplarının terör örgütlerinin eline geçtiği, ya da kimliklerinin kuyumcu soygununda kullanıldığını söylemek suretiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Seda Sular'ın da arasında bulunduğu 9 şüpheli, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca sorguları yapılan 9 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 9 şüpheli, "Kendisini kamu görevlisi olarak veya banka, sigorta kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık" suçundan tutuklandı. 
 

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