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Sorgun’da otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 3 ölü 8 yaralı

YOZGAT’ın Sorgun ilçesinde, otomobil ile servis minibüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kaza, saat 19.00 sıralarında E-88 karayolu üzerindeki Sorgun Galericiler Sitesi önünde meydana geldi....

Sorgun’da otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 3 ölü 8 yaralı
YOZGAT’ın Sorgun ilçesinde, otomobil ile servis minibüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında E-88 karayolu üzerindeki Sorgun Galericiler Sitesi önünde meydana geldi. Sivas yönüne giden Cihan Aktaş (39) yönetimindeki 66 AAL 509 plakalı otomobil, iddiaya göre kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Hilmi Pusmaz yönetimindeki 66 LM 176 plakalı işçi servisi minibüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, otomobil ikiye ayrılıp, üst bölümü sökülürken, minibüsünde ön kısmı metal yığınına dönüştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Cihan Aktaş ile eşi Kerime Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İşçi servisinde yaralanan Bekir Yiğit (35), Hilmi Pusmaz (39), Muhammet Durmaz (31), Oğuzhan Polat (30), İhsan Güneşdoğmuş (40), Cesur Bilir (39), Fatih Hafızoğlu (34), Veysel Kar (46) ile kimliği bilinmeyen kişi sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Bekir Yiğit'in doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 
Polis ekipleri, kaza nedeniyle yolda önlem adı. Karayolundaki araç geçişi bir süreliğine tali yoldan verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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