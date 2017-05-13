Sorgun'da zincirleme kaza: 8 yaralı

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), () - YOZGAT’ın Sorgun İlçesi'nde iki otomobil ve bir traktörün karıştığı zincirleme kazada, 3’ü çocuk, 8 kişi yaralandı.

Kaza, E-88 karayolu Sorgun İlçesi Mermerciler kavşağında meydana geldi. Sivas yönüne giden 65 yaşındaki 65 yaşındaki Nuh Açıkgöz yönetimindeki 34 JC 0660 plakalı otomobil, önündeki sürücüsü belirlenemeyen 66 LZ 736 plakalı traktöre arkadan çarptıktan sonra aynı yöne giden 19 yaşındaki İsmail Kaygısuz yönetimindeki 66 LR 848 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüleri ile Açıkgöz ve Kaygusuz ile her iki araçta bulunan Zehra Aliye Kaygısuz (2), Azime Arslan (23), Mustafa Kerem Arslan (2), Zehra Kaygısuz (44), Aliye Kaygısuz (2), Khaırıa Shuasb Hema (28) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Sorgun Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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