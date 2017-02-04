Sopayla dövdüğünü iddia ettiği babasını av tüfeğiyle öldürdü

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/ KONYA, () - KONYA’da 19 yaşındaki Mehmet Batuhan Avcı, sigara içtiği için akşam sopayla dövüp evden kovan, sabah da kendisini evde görünce yine sopayla döverek uyandırdığını iddia ettiği babası 51 yaşındaki Musa Avcı’yı av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Olay, saat 08.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Melikşah Mahallesi’nde meydana geldi. Bir oto tamircisinde işçi olarak çalışan Mehmet Batuhan Avcı, iddiaya göre dün akşam sigara içtiği için babası Musa Avcı ile tartıştı. Tartışma sırasında baba Avcı, sopa ile oğlu Batuhan’ı döverek evden gitmesini istedi. Daha sonra da odasına gidip yattı. Mehmet Batuhan Avcı ise anne ve erkek kardeşinin iknası ile evde kaldı.

Sabah uyandığında evden kovduğu oğlu Batuhan’ı yatağında gören Musa Avcı sinirlenerek eline aldığı sopayla, uyuyan oğlunu dövmeye başladı. Batuhan babasından kurtulmaya çalışırken evdeki ruhsatsız av tüfeğini aldı. Tüfeği babasına doğrultan Batuhan Avcı, "Yeter, dur artık" diye uyarmasına rağmen üzerine gelen babasına ateş etti. Göğsünden vurulan Musa Avcı, olay yerinde hayatını kaybetti. Babasını öldürdükten sonra evdeki başka bir odaya geçerek oturan Batuhan Avcı, annesi ve erkek kardeşinden polis çağırmasını istedi. Batuhan Avcı, bir süre sonra olay yerine gelen polislere teslim oldu.

Gözaltına alınan Batuhan Avcı’nın polise verdiği ilk ifadesinde babasının sürekli kendisine ve ailesine eziyet ettiğini ileri sürerek, ‘Evdeki sopa ile sürekli bizi dövüyordu’’ dediği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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