Sopalı, kürekli, bıçaklı saldırı kamerada

Yusuf İBA/DOĞUBAYAZIT, (Ağrı), () - AĞRI’nın Doğubayazıt İlçesi'nde bir grupun, girdikleri işyerinde taş, sopa, bıçak ve kürekle çalışanlara saldırdığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Refik Başkaya Caddesi, Hükümet Konağı karşısında bulunan bir konfeksiyon mağazında meydana geldi. Kimlikleri henüz tesbit edilemeyen bir grup ellerindeki taş, sopa, bıçak ve küreklerle iş yerine girdi ve çalışanlara saldırdı. Grup, 2 kişiyi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yaşanan o anlar ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Saldırganların iş yerine gelerek kendisinden haraç istediğini ileri süren işyeri sorumlusu Kenan Tarhan, "Benden haraç istediler, vermezsem burayı dağıtacaklarını söylediler. Bana 'sen Ağrı’dan gelmiş, burada iş yapıyorsun' dediler. Haraç vermeyeceğimi söyleyince yumrukladılar ve bize saldırdılar. Polisi çağırdık, sonra o saldırganları yakalayıp emniyete getirdiler ve hepsini de 1 saat sonra serbest bıraktılar" dedi.

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