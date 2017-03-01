Songül'ün katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Salih ÜÇTEPE/ADANA, () - ADANA'da 3 çocuk annesi 27 yaşındaki Songül Erçil'i öldürdükten sonra parçalara ayırdığı iddiasıyla tutuklanan 37 yaşındaki Fatih Karaman hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Çöp arıtma ve ayrıştırma tesislerinde geçen ocak ayında kadın bacağı bulunmasının ardından polis soruşturma başlattı. Tonlarca çöpün içinde özel eğitimli köpeklerle arama yapan polis bir de sol kol buldu. Ceset parçalarının bulunduğu çöpleri ayrıştırıp inceleyen polis, çöplerin Sucuzade Mahallesi Obalar Caddesi'nden topladığını belirledi. Mahalledeki otel ve pansiyonları araştıran polis, Kasaplar Çarşındaki bir pansiyonda yalnız yaşayan Songül Erçil'den bir haftadır haber alınamadığını öğrendi. Güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, genç kadının en son 30071 Sokak'ta görüldüğünü tespit etti. Sokakta bulunan bir kahvehanede çalışan Fatih Karaman'ın olaydan sonra Uşak'a gittiğini öğrenince, teknik takip başlattı. Adana'ya dönüşte otogarda Karaman, gözaltına alındı.

CİNAYETİ DETAYLARIYLA ANLATTI

Önce suçunu inkar eden Karaman, polisin kanıtları göstermesinin ardından cinayeti soğukkanlılıkla anlattı. Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, 10 sayfadan oluşan iddianamesinde tutuklanan Karaman'ın ifadelerine de yer verdi. Cinayeti soğukkanlılıkla anlatan Karaman ifadesinde şunları söyledi:

"Kadın, kahvenin tuvaletinde uyuşturucu kullandıktan sonra dışarı çıktı. Yarı baygın haldeydi. 'Ben örgütçüyüm, dağda 4 yıl kaldım. Aslında size yapılanlar az bile, hepinizi öldürmek gerek' dedi. Boğazına sarıldım. Sürükleyerek yan tarafta kaldığım barakaya götürdüm. Kolları yana düşünce başına da sopayla vurdum. Daha sonra parçalara ayırıp çöpe attım. Olayı anlattığım arkadaşım durumu benim yanımda patronuma söyledi. Patronum da bana 'Ortalıkta kan yok leke yok, sen rüya gördün galiba' dedi. Rüya görmediğimi gerçek olduğunu söyledim. Daha sonra patronum zarar görmemek için beni işten kovdu. Uşak'ta üniversitede çalışan ağabeyimin yanına gittim. Ona da olanları anlattım, o da inanmak istemedi. Ağabeyim 'o zaman git polise teslim ol' dedi. Kullanmış olduğum alkolden ve ilaçlardan dolayı kendimi kaybettim, kadının da beni tahrik etmesinden dolayı olay oldu. Kendime geldiğimde çok pişman oldum."

Savcı, Fatih Karaman hakkında 'Canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Adana 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı.

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