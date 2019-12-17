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Sondaj yaparken gazdan etkilenen işçi, hastanelik oldu
BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, su kuyusu açmak için sondaj çalışması yaparken, sızan gazdan etkilenen işçi Rıdvan Ezim (24), hastanede tedaviye alındı. Olay, Yenişehir'e bağlı Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftlikte su kuyusu...
GÜVENLİK 17.12.2019, 17:59
BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, su kuyusu açmak için sondaj çalışması yaparken, sızan gazdan etkilenen işçi Rıdvan Ezim (24), hastanede tedaviye alındı.
Olay, Yenişehir'e bağlı Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftlikte su kuyusu açmak için sondaj çalışması yapan işçi Rıdvan Ezim, kuyudan sızan gazdan etkilenerek, fenalaştı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Ezim'i ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Rıdvan Ezim, hastanenin KBRN ünitesinde tedaviye alındı. Sızan gazın tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
Olay, Yenişehir'e bağlı Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftlikte su kuyusu açmak için sondaj çalışması yapan işçi Rıdvan Ezim, kuyudan sızan gazdan etkilenerek, fenalaştı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Ezim'i ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Rıdvan Ezim, hastanenin KBRN ünitesinde tedaviye alındı. Sızan gazın tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
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