Sondaj yaparken elekrik akımına kapılan işçi öldü

İZMİR'in Torbalı İlçesi'ndeki su sondaj çalışmasında kaynak makinesinin üstüne düşen 44 yaşındaki Abdullah Kongül, elektrik akımına kapılarak öldü.

Kaza, Atalan Mahallesi'nde özel bir şirketin bir çiftlikte yaptığı su sondaj çalışmaları sırasında meydana geldi. Sondaj çalışması sırasında çamurun da etkisiyle ayağı kayan evli ve 4 çocuk babası Abdullah Kongül, kullanılan kaynak makinesinin üzerine düştü. Kaynak makinesindeki kısa devre nedeniyle elektrik akımına kapılan Kongül, hareketsiz yerde kaldı. Kongül'ü gören mesai arkadaşları durumu, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kongül'ün olay yerinde öldüğü bilirlendi. Jandarmanın incelemesi ardınan Kongül'ün cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 10 yıldan bu yana sondajcılık yaptığı belirlenen Abdullah Kongül'ün cenazesi aynı günün akşamı, otopsi sonrası defnedilmek üzere memleketi Osmaniye'ye gönderildi.



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