Son bir haftada 52 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, () - İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son bir haftada, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda; 38'i ölü, 11'i teslim, 3'ü sağ olmak üzere toplam 52 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle; "Bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 483 operasyon gerçekleştirildi ve örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 118 kişi gözaltına alındı. Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 kişi gözaltına alınmıştır. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, FETÖ/ PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 767 kişi gözaltına alınmıştır. Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 4 kişi gözaltına alınmıştır. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 38'i ölü, 11'i teslim, 3'ü sağ olmak üzere toplam 52 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

NARKO SOKAK OPERASYONU

"Dönem içerisinde, vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocuk ve gençlerin madde bağımlılığı başta olmak üzere her türlü zararlı alışkanlıklardan korunmaları maksadıyla, Sokak satıcılarına yönelik planlı çalışmalar ile Narko Sokak Operasyonu kapsamında 81 ilde yapılan operasyonlarda 1.238 kişi gözaltına alınmıştır."

OKUL ÇEVRESİNDE DENETİMLER

"Ayrıca 81 ilde 10.273 personelin katılımıyla çocukların huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim ve öğretimlerini yapabilmeleri amacıyla 6.074 okul ve çevresinde (okul servis araçları, kahvehane, internet kafe, oyun salonu, parklar vb.) 'Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması-2' yapılmıştır."

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

"Siber suçlarla mücadelede; FETÖ/PDY, PKK/TAK, DAEŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 1341 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 558 kişiden 57'si gözaltına alınmıştır."