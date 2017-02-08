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Son beş ayda iki kez aküsü çalındı

MANİSA'da 35 yaşındaki Mehmet Ali Andaç'ın elektrikli bisikletinin aküsü, son beş ayda iki kez çalındı. Polise, şikayetçi olan Andaç, hırsızın bir an önce yakalanması istedi. Bir jant fabrikasında işçi olan evli, bir çocuk babası...

Son beş ayda iki kez aküsü çalındı
MANİSA'da 35 yaşındaki Mehmet Ali Andaç'ın elektrikli bisikletinin aküsü, son beş ayda iki kez çalındı. Polise, şikayetçi olan Andaç, hırsızın bir an önce yakalanması istedi.
Bir jant fabrikasında işçi olan evli, bir çocuk babası Mehmet Ali Andaç'ın dün, evinin bulunduğu Yunusemre İlçesi, Yeni Mahalle, 4738 Sokak'taki apartmanın girişine park ettiği elektrikli bisikletinin aküsü çalındı. Markete alışverişe gitmek için evden çıktığında durumu farkeden Andaç, polise şikayetçi oldu. Polis, beş ay önce de aynı şekilde elektrikli bisikletinin aküsü çalınan Andaç'ın evinin çevresindeki işyeri ve apartmanların güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Polis tek kişi olduğu sanılan hırsızın yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Hırsızlardan bıktığını belirten Mehmet Ali Andaç, "Fabrikada maaşlı çalışan bir kişiyim. Sonuçta çalınan bu aküler çok da ucuz değil. İki defa aküm çalındı, bin lira zararım oldu. Gün boyu çalışıp, alın teriyle kazandığım parayı da bu hırsızlara mı kaptıracağım? Polisimizin, akülerimi çalan hırsızları bir an yakalayacağından şüphem yok" dedi.

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