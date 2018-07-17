'Son Alo' şüphelileri, birbirlerini de dolandırmış

ADANA merkezli 10 ilde, telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen 'Son Alo' operasyonunda yakalanan çete üyelerinin birbirlerini de dolandırdıkları ortaya çıktı.Adana Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, nisan ayında 'Son Alo' ismini verdiği operasyonda, Adana'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İzmir, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 73 adrese şafak vakti baskın yaptı. Telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak para isteyip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 60 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 20 bilgisayar, 48 cep telefonu, 6 tablet, 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 50 adet 9 mm mermi, 2 telsiz, çeşitli GSM operatörlerine ait 200 sim kart, 3 pos makinesi, 13 taşınabilir bellek, 10 bin lira para, 1 askeri kıyafet ele geçirildi.Şüphelilerin vatandaşları telefonla arayıp, daha önce terör örgütleri PKK, FETÖ tehdidi ya da 'hırsızlık yapılan bir kuyumcuda kimliğiniz bulunmuş, parmak iziniz alınacak, bu nedenle evdeki bütün altın ve paralarınızı vereceğim adrese getirin' yalanıyla dolandırırken, bu kez 'banka görevlileri paranızı kendi hesaplarına geçiriyor' yalanını kullandıkları ortaya çıkarıldı.ASKERİ ÜNİFORMA ELE GEÇİRİLDİŞüphelilerden ele geçirilen malzemeler arasında bulunan askeri üniforma ile jandarma bölgelerinde astsubay adayı kıyafetiyle dolaşan dolandırıcıların, ulaştıkları kişilere kendilerini jandarma olarak tanıttığı ve parayı almaya da bu kıyafetle gittiği belirlendi. Bu yöntemle dolandırıcıların köylerde çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlendi.Şüphelilerin İstanbul'da danışmanlık merkezi olarak görünen işyerinde çağrı merkezi kurdukları, özel programla aradıkları kişilerin cihazlarında farklı numaralar görünmesini sağladıkları saptandı. Ele geçirilen bir bilgisayarda ise vatandaşlara ait kimlik bilgilerinin olduğu nüfus kayıt programı bulundu. Dolandırıcıların aradıkları kişileri ikna etmek için bu bilgileri kullandıkları tespit edildi. Polis ekipleri, yapılan 3 aylık teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin kendilerini hakim, savcı, polis veya asker olarak tanıtarak aradıkları 252 kişiden 15'ini 600 bin lira dolandırdıklarını ortaya çıkardı. Polis, dolandırıcıların yönlendirmesiyle bankaya 14 milyon 400 lira yatıran 237 kişinin parasını ise hesaplara bloke koydurarak kurtardı. Mağdurlara ulaşılarak polis, savcı, hakim ve jandarmanın para istemeyeceği anlatıldı, paraları iade edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1'i kadın 59 kişiden 52'si tutuklandı.BİRBİRLERİNİ BİLE DOLANDIRMIŞLAROperasyonun ardından soruşturmayı genişleten polisler, çete üyelerinin birbirlerini de dolandırdığını ortaya çıkardı. Çete üyesi kadınlardan biri, adının terör örgütü PKK soruşturmasında geçtiğini belirttiği şebeke üyesi başka bir kadının 247 bin lirasını şüphelilerden Osman K.'nın hesabına aktarmasını sağladı. Daha sonra İsmet A., ile Mert A. da Osman K.'yı arayarak hesaba yatan parayı çekmesini istedi. Bankaya giden Osman A. da paranın 137 bin lirasını çekti. Ancak banka dışında kendisini bekleyen diğer çete üyelerine hesapta bir sorun olduğunu, parayı alamadığını söyledi. Durumdan şüphelenen İsmet A., ile Mert A. da otomobille kaçmak isteyen Osman K.'yı durdurmak istedi. Olay anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Polis, bankada kalan ve çekilmeyen 110 bin lirayı ise soruşturma kapsamında bloke ederek sahibine teslim etti.

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