Soma maden faciası davasında yargılamaya devam edildi (2)

YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU İSTEDİ

Manisa'nın Soma İlçesi'nde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 6'sı tutuklu 51 kişinin yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasına öğleden sonra devam edildi. Duruşmada ek bilirkişi raporuna karşı söz alan tutuklu sanıklardan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim kurulu Başkanı Can Gürkan, bilirkişi raporunun hatalı olduğunu, bu nedenle de zaman kaybı olduğunu öne sürerken şöyle dedi:

"Bilirkişi ilk raporlarında 'Metan gazı yangını' demişti. Ancak, ek raporlarında, metan ölçümü yapmadıklarını söylüyorlar. Burada geri adım attılar. Bilirkişi görüşlerini delillendirmek zorunda, biz de bu delillere karşı itiraz edelim. Ama bu deliller yok."

Mahkeme heyetini de eleştiren Can Gürkan, davanın hiçbir bilimsel araştırma olmadan sürdüğünü, bilirkişileri duruşmada dinleyemediklerini ve taleplerinin sürekli reddedildiğini belirtti. Geçen yıl şubat ayından itibaren mahkemenin olayın maddi gerçeğini bulma çabasını bıraktığını ileri süren Can Gürkan, şöyle devam etti:

"Biz sizin yapmanızı istedik, ama olmadı. Bunu ya yeni bilirkişi yapacak ya da Yargıtay yapacak. Ben patronum, hadi idam edildim ama burada suçsuz insanlar da ceza alabilir. Bilirkişi dinlenmeli, çalışanların bazılarının ifadeleri yeniden alınmalı. Bunlar olmadığı takdirde kimse burada kusura bakmasın biz yargılanmıyoruz."

Dosyanın artık 'Milli bir dava' olduğunu ve herkesin takip ettiğini de söyleyen Can Gürkan, olayın planlı olduğunu, gerçeğin bulunması için test merkezi kurduklarını, mahkemenin istediği bilim insanlarıyla burada çalışma yapabileceğini ifade etti.

AVUKATIN SÖZLERİ SALONU KARIŞTIRDI

Can Gürkan'dan sonra ek bilirkişi raporu için avukatı Kadir Çekin de söz aldı. Bilirkişilerin olayı anlatımları sırasında 'kurgu yaptıkları' sözlerini eleştiren Kadir Çekin, "Kurgu lafını bir yargılamada ilk kez duydum. Bu filmlerde olur ama yargılamada nasıl oluru, burada gördüm" dedi.

Bilirkişilerle ilgili 'cahil' nitelemesinde bulunan Kadir Çekin'e müdahale eden Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı, bu tür sözleri kullanmaması gerektiğini söyledi. Bu anlarda madenci annelerinden Elmas Kaya, salonda ayağa kalkıp, avukata tepki gösterdi. Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı'nın, Elmas Kaya'nın dışarıya çıkartılmasını istemesi üzerine tepki gösteren diğer madenci aileleri de salonu terk etti. Bu anlarda, olayın sabotaj olduğuna yönelik iddialarda bulunan Kadir Çekin'e uzun süre tepkiler dinmedi. Ortamın yatışması için duruşmayla 15 dakika ara verildi. Aradan sonra tekrar söz alan Kadir Çekin, bilirkişi heyetinin duruşmada dinlenmesini, ölen madencilerin varsa kan örneklerinin, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için tekrar incelenmesini de istedi. Kan örneklerinin saklanmadığının açıklanmasına ve avukatın talebine madenci aileleri tepki gösterdi.

AVUKATTAN "HSYK'YA ŞİKAYET ETTİK" AÇIKLAMASI

Can Gürkan'ın avukatlarından Abdurrahman Gök ise, diğer müvekkili Alp Gürkan'ın savunmasını hazırlaması için en az 3 aylık süre istedi. Ardından da Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı ile üye hakimler ve bilirkişi heyetinin ortak oluşturduğu WhatsApp yazışmalarının dosyaya konulmasını istedi, ayrıca bu konuda da HSYK'ya şikayette bulunduklarını, müfettiş görevlendirildiğini söyledi. Tarihin, yaşanan kazanın sabotaj olduğunu ortaya çıkartacağını, ellerinde deliller olduğunu söyleyen Abdurrahman Gök, dosyayı, Devlet Denetleme Kurulu'na kadar götüreceklerini dile getirdi. Abdurrahman Gök konuşmasında ayrıca, "Burada bir üst akıl 2 mağdur tarafı çarpıştırıyor. 46 sanık da mağdur, 301 işçi de mağdur. Bilirkişi raporuna göre mahkemenin adil bir karar verme durumu yoktur" dedi.

Gök, mahkemeden, bilirkişi heyeti ile 301 işçinin otopsilerini yapan adli tıp uzmanlarının duruşmada dinlenmesini, yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulmasını, ayrıca FETÖ'den gözaltına alınan ancak şimdi firarda bulunan maden işçisi İbrahim Girik için de yakalama kararı çıkartılmasını istedi.

ALP GÜRKAN İÇİN TUTUKLAMA İSTEDİ

Duruşmada söz alan madenci ailelerin avukatlarından Denizer Şanlı ise duruşmaya gelmeyen Alp Gürkan ile diğer sanıklar için tutuklama kararı verilmesini istedi. Ailelerin avukatlarından Selçuk Kozağaçlı da davada esasa ilişkin taleplerini sunacaklarını söyledi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı, duruşmayı yarına erteledi.

Taylan YILDIRIM/AKHİSAR(Manisa), ()