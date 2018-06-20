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Soma maden faciası davasına devam edildi (3)

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Soma maden faciası davasının 22'nci duruşmasının ikinci oturumunda savunmasını yapan İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, kazanın öngörüldüğü ve önlem alınmadığına...

Soma maden faciası davasına devam edildi (3)

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Soma maden faciası davasının 22'nci duruşmasının ikinci oturumunda savunmasını yapan İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, kazanın öngörüldüğü ve önlem alınmadığına yönelik iddialara yanıt vererek, "Ben bu iddialara kabul etmiyorum. Neden kazanın olabileceği, önlemlerin alınmadığı bir madende çalışmak isteyeyim ki. Kesinlikle 'Kazanın geleceğini biliyorduk ve önlem alınmıyordu' gibi bir şey söz konusu olamaz. Hala kazanın neden kaynakladığına yönelik bir sonuç yok. Benim kazayı öngördüğüm gibi bir durum da yok. Ayrıca 2009 yılından kazanın olduğu güne kadar benim görevim belliydi. Hiçbir değişiklik de olmadı. Sadece kağıt üzerinde işletme müdür yardımcısı olarak görünüyordum. Ancak fiili olarak çalışıyordum. Sürekli de üretimle ilgilendim. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.
ERTELENDİ
Adalı'nın ifadesini ardından mahkeme heyeti duruşmayı, 21 Haziran Perşembe gününe erteledi. Yarın görülecek 22'nci duruşmanın 3'üncü oturumunda tutuklu sanıklardan maden mühendisi Ertan Aksoy savunmasını yapacak. Ayrıca Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Can Gürkan da ek savunma yapacak.

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, ()

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