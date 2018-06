Soma maden faciası davasına devam edildi (2)

'TÜM SANIKLAR SUÇU ÜSTÜNDEN ATMAYA ÇALIŞIYOR'

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma maden faciası davasına verilen arada açıklama yapan, acılı ailelerin avukatlarından Nergiz Tuğba Arslan, tutuklu ve tutuksuz tüm sanıkların verdikleri ifadelerde suçu üstünden atmaya çalıştığını söyledi. Avukat Arslan, "Bu celsede savcılık mütalaasına karşı bizler beyanda bulunduk. Sonra esasa ilişkin sanık savunmalarına geçildi. Şirketin patronu Can Gürkan çok kısa bir konuşma yaptıktan sonra tekrar bir savunma yapacağını söyledi. Şirket Genel Müdürü Ramazan Doğru dinlendi. Doğru, görev sorumluluklarının gerçekten farkında olmasına rağmen, bir şekilde bu meselelerin tamamını üzerinden atmak istediğine dair bir savunma yaptı. Değişen heyetle gelen mahkeme başkanı, dosyaya sonradan dahil olmasına rağmen sorduğu sorularla ikna olmadığını bize gösterdi. Karşısında kendisini sorumlu olmadığını söyleyen bir sanık var. Ancak kimin sorumlu olduğuna dair bir şey yok. Çok ilginç bir durumdayız. Konuşan her sanık, 'Ben bu meselede sorumlu değilim. Benim altımdakiler sorumludur' deyip, işin içinden çıkıyor" dedi.

'MÜHENDİSLER SORUMLUYMUŞ GİBİ GÖSTERİLİYOR'

Tutuklu sanıkların ifadelerine göre faciada hayatını kaybetmiş mühendislerin suçluşmuş gibi gösterilmek istendiğini vurgulayan avukat Arslan, "Aslında dinlenen 3 sanık ve özellikle İşletme Müdürü Akın Çelik'in söylediklerinin birbiriyle çeliştiği ortada. Savunmalarda özellikle bir isim vermeme konusunda çok ısrarlı ve kararlı bir şekilde tavır aldıklarını görüyoruz. Kendi üstlerinin isimlerini vermeme konusunda daha hassaslar. Mesela, havalandırma mühendisinin ismi rahatlıkla işletme müdürü tarafından telaffuz edilip, sade o sorumluymuş gibi lanse edilebiliyor. Bu konuda çok rahat ve pervasızca davranabiliyorlar. Ya da hayatını kaybetmiş mühendisler, her şeyin sorumlusu olarak gösterilebiliyor. Başından beri stratejide kimse asla ve asla olanı anlatmadı. Yargılanan tüm sanıklar bu madende ne olduğunun başından beri farkındalar. Dosya kapsamı da bunu gösteriyor. Belgeleriyle gösteriyor. 'Bu madende çok büyük facia yaşanabilir' sözleri bu sanıklara ait. Bunlar hiç yokmuş gibi davranıp, sanki burada öngörülemez, Allah katından gelen başka bir şekilde bir şey olmuş gibi 'Öngöremedik' diyorlar. Savunma stratejisine hâlâ devam ediyorlar. Bunun kabul edilmesi mümkün değil. Bizce her şey açıklığıyla ortaya konulmuş durumda" diye konuştu.



İlker KILIÇASLAN/AKHİSAR (Manisa), ()



FOTOĞRAFLI