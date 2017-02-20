Soma faciası davasında 15'inci duruşma başladı

MANİSA'nın Soma ilçesinde, 301 kişinin yaşamını yitirdiği maden faciasının ardından açılan 6'sı tutuklu toplam 51 sanıklı davanın 15'inci duruşmasına başlandı. Duruşma öncesinde madenci aileleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ellerinde pankartlarla slogan atarak yürüdü, ardından basın açıklaması yapıldı.Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciada, 301 madencinin yaşamını yitirmesinin ardından başlatılan adli soruşturmada, haklarında 'Olası kastla öldürme', 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma', 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçlarından 301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 6'sı tutuklu toplam 51 sanığın yargılanmasına, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.Duruşma öncesinde İstasyon Mevkisi'nde toplanan maden şehitlerinin aileleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in de katılımıyla Şehit Murat Öztürk Caddesi ve 167 Sokak güzergahını takip ederek Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi önüne kadar yürüdü. Kalabalık, yol boyunca ellerinde şehit madencilerin isimlerinin yazılı olduğu, 'Unutmadık, Unutturmayacağız' yazılı pankart taşıyıp, sık sık "301'in hesabı sorulacak", "Anaların gözyaşı katilleri boğacak", "Kaza değil cinayet, kader değil katliam", "Soma'nın ateşi AKP'yi yakacak" sloganları attı.MAHKEME ETKİLENMEYE ÇALIŞILIYORYürüyüşün ardından bir basın açıklaması yapan Sosyal Haklar Derneği Ege Bölge Temsilcisi Kamil Kartal, "Bugün, savcı esas hakkında mütalaasını verecek. Artık davanın sonuna geldik. Ancak son birkaç celsedir, biliyoruz ki sermaye ve onun işçileri katleden ve yargılanan temsilcileri bu davayı sulandırmak ve bu davadan istedikleri bir sonucu almak doğrultusunda havuz medyasını da kullanarak ve çeşitli güçleri devreye sokarak mahkemenin kararını etkilemeye çalışıyorlar. Özellikle son beş celsedir, madenlere bir sabotaj yapıldığı iddiasını gündeme getiriyor ve mahkemenin bunu gerektiği gibi incelemediği şeklinde hem Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na hem Adalet Bakanlığı'na hem de Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu iddiaların incelenmesi doğrultusunda şikayetlerde bulunuyorlar ve mahkemeyi etki altına almaya çalışıyorlar. O açıdan yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Şu ana kadar mahkemenin seyrini hep birlikte izliyoruz. Şimdi yapılması gereken artık sonuna yaklaştığımız bu davaya sonuna kadar sahip çıkmak. 'Çocuklarımızın, kardeşlerimizin, babalarımızın, eşlerimizin intikamı' demeyeceğim ama en azından adaletin gerçekleştirilmesi doğrultusunda üzerimize düşen görevi yerine getirmek. O açıdan en fazla bir veya iki duruşmamız kaldı. Daha duyarlı, daha katılımcı olup, uygulanan bu yukarıdan aşağıya baskı, tehdit ve şantajla mahkemenin kararını değiştirmeye yönelik yaklaşımları boşa çıkarttırmak zorundayız. O açıdan bugünkü duruşmaya gireceğiz ve savcı mütalaasını verecek" dedi.Açıklamanın ardından bir süre bekleyen madenci aileleri daha sonra güvenlik kontrolünden geçerek duruşmanın yapılacağı salona alındı.DAVANIN SANIKLARICezalandırılmaları istenen sanıklardan tutuklu olan ilk 6 kişi: Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik, maden mühendisi Ertan Ersoy ve emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik.Tutuksuz yargılanan 45 sanık: Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin patronu Alp Gürkan, yönetim kurulu üyeleri Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç, maden mühendisleri Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, Yalçın Erdoğan, Harun Güneş, Fuat Ünal Aydın, emniyet teknikerleri Ergün Yılmaz, Coşkun Derici, Necati Karadeniz ve Harun Yılmaz, Erdem Cambaz, Serkan Kocaman, Soner Günay, Ümit Şahin, Nazmicem Nesemioğulları, Hüseyin Alkan, Adem Ormanoğlu, Burhan Karabaş, Sertaç Büyükgüney, Nimetullah Uğurlu, Efkan Kurt, Mehmet Bayri, Sertan Günay, Batuhan Ünlüyol, Ozan Sezer, Erdoğan Cinoğlu, Halil Sarı, Serhat Dinç, Saltuk Alp Demir, Uğur Karabulut, Serdar Günay, Mehmet Uçgun, Ömer Değirmenci, Fahri Pançar, Olcay Erşin, Mehmet Avcı, Halil Burhan, Hüseyin Ergin, Hilmi Karakoç, Mehmet Erez ve Caner Uysal.FOTOĞRAF