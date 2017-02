Soma faciası davasında 15'inci duruşma başladı (2)

SANIK AVUKATLARI SÜRE İSTEDİ

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faicayla ilgili 6'sı tutuklu toplam 51 sanığın yargılanmasına Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklardan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bodur, bazı tutuksuz sanıklar, mağdur aileleri ve tarafların avukatları ile Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan katıldı. Duruşmada, müdahil avukatlarından Selçuk Kozağaçlı, bugüne kadar gelen raporlarda suça yönelik tezlerin doğrulandığını, sanıkların TCK'nın belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olmak suçunu içeren 83. maddesine göre kasten yargılanmalarını istedi.

"BU OLAY BİR KAZA DEĞİL" İDDİASI

Sanıklardan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan da savunmasında yaklaşık üç yıldır tutuklu olduklarına dikkati çekip, "Trajik yıllar geçirdik. Maddi gerçek, bu olay bir kaza değil. Türkiye'de çok şey görüldüğü gibi çıkmayabiliyor. Kaza gibi gözüken birçok olay kaza değil. Muhsin Yazıcıoğlu için de 'kaza' denildi şimdi 'suikast' deniliyor. Olayın oluş şekli bilimle açıklanamıyor. Bilirkişiler önce 'metan gazı' dediler şimdi 'kablo' diyorlar. Oysa biz içeride gördük, kablolarda yanık yoktu" diye konuştu. Duruşmada savcı da mütalaasını vermeyeceğini belirtip, ek süre istedi. Tutuklu müvekkillerinin tahliyelerini talep eden sanık avukatları ise son gelen bilirkişi raporuna göre önceki raporlarda metan gazından çıktığı belirtilen yangının kabloların tutuşması sonucu çıktığnının belirtildiğini vurgulayıp, "Yeni bir durum oluştu. Buna göre savunma yapmamız gerekir" diyerek süre istedi. Mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi.

MÜTALAANIN VERİLMEMESİNİ ELEŞTİRDİ

Duruşmaya verilen arada bir açıklama yapan müdahil avukatlarından Selçuk Kozağaçlı, "Duruşmada, Cumhuriyet savcısı, 'Mütalaa vermeyeceğim' dedi, ek süre talep etti. Cumhuriyet savcısı bir talepte bulunmadan davayı bitirmek mümkün değil. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu dosya ile ilgili tutumundan rahatsız olmuş durumdayız. Geçen celse bu mütalaanın hazır olduğu söylenmişti. Ama bir celse ertelendi. Bu celsede bunun verilmemiş olması, sanıkların davayı bitirmemek istemesine savcılığında destek olduğu anlamına gelir. Bu çok tehlikeli bir durum. Umarım Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı sanıklarla birlikte bu davayı uzatıyor olmasın. Eğer, böyleyse o zaman bu davaya başka müdahalelerinde yapıldığını konuşmak gerekir" dedi.

Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan da duruşmada savcının mütalaasını vermesini beklediklerini belirtip, "Fakat, sanık vekillerinin dosyaya sunmuş olduğu, kendilerinin özel kişilerden aldığı bilirkişi görüşlerine karşılık mahkeme heyeti, bilirkişi heyetinden 'Mevcut raporda bir değişiklik söz konusu mu?' diye yeniden değerlendirme istemişti. Bilirkişi heyeti, dosya içerisine gelen raporlarda yeni bir değişikliğin söz konusu olmadığını, eski rapordaki görüşlerini tekrarladıklarını, bu nedenle de sonuç kısmında sorumluluk anlamında yazdıkları görüşlerin aynı olduklarını ifade etti. Mahkeme heyetinin oluşturmuş olduğu bilirkişilerin raporu dosyaya yeni geldiği için sanık ve sanık vekilleri bu değerlendirmelere karşı beyanda bulunmak istediklerini belirtti. Mahkemeden bu konuda süre talep etti. Sanırım mahkeme bu talebi kabul ederek, duruşmayı başka bir güne erteleyecek" diye konuştu.

Aslan, davanın uzatılması konusunda ise "Hukukçu olarak bizim böyle bir konuda bir şey dememiz çok doğru olmaz. Savunma her türlü hakkını kullanacaktır. Tüm düşüncelerini mahkeme heyetine aktaracaktır. Sonuçta adil bir yargılama olsun. Tabii ki 3 yıla yakın bir zaman oldu. Biz sürecin bir an önce tamamlanmasını istiyoruz. Bu anlamda madenci aileleri de büyük bir sabırsızlıkla mahkemenin sonucunu bekliyorlar. Bu süreninde mahkemece makul bir şekilde değerlendirileceğine ve kısa bir süre verileceğini düşünüyoruz. Süre sonunda da savcı mütalaasını verdikten sonrada karar aşamasına geleneceğini kanısındayız" dedi.



