Soma davasında karar açıklanıyor; Can Gürkan'a 15 yıl hapis cezası/ Fotoğraflar
11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:52
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