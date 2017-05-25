Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...
Yüksekovalılar sevindi, Hakkarililer üzüldü
Şınak buruk, Cizre sevinçli

Soma'da 14 öğretmene FETÖ gözaltısı

Serkan ÖZDEMİR / SOMA(Manisa), () - MANİSA'nın Soma İlçesi'nde  FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve açığa alınanların da aralarında bulunduğu 14 öğretmen gözaltına alındı. Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın...

Soma'da 14 öğretmene FETÖ gözaltısı

Serkan ÖZDEMİR / SOMA(Manisa), () - MANİSA'nın Soma İlçesi'nde  FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve açığa alınanların da aralarında bulunduğu 14 öğretmen gözaltına alındı.
Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bu sabah Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Meslekten ihraç edilen ve açığa alınanların da aralarında bulunduğu 14 öğretmen gözaltına alındı. Sağlık kontrolleri sonrası emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246