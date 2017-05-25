Soma'da 14 öğretmene FETÖ gözaltısı

Serkan ÖZDEMİR / SOMA(Manisa), () - MANİSA'nın Soma İlçesi'nde FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve açığa alınanların da aralarında bulunduğu 14 öğretmen gözaltına alındı.

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bu sabah Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Meslekten ihraç edilen ve açığa alınanların da aralarında bulunduğu 14 öğretmen gözaltına alındı. Sağlık kontrolleri sonrası emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.