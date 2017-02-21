Soma'da 10 maden işçisine beraat

MANİSA'nın Soma İlçesi'nde, 301 madencinin hayatını kaybettiği faciadan sağ kurtulan 10 madenci, haklarında açılan 'mala kasten zarar vermek' ve '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek' suçundan yargılandıkları davada beraat etti.

Ülkeyi yasa boğan, 301 kişinin ölümüyle sonuçlanan 13 Mayıs 2014'teki facia sonrası bir grup madenci, maaşlarını ve sosyal haklarını alamadıkları için 17 Haziran 2014 tarihinde Beşyol Kavşağı'nı trafiğe kapattı. Grubun bir süt firmasına ait 10 U 8572 plakalı minibüse hasar verip, şoförü Cihan Ölmez'i tartakladığı ileri sürüldü. Cihan Ölmez'in şikayetçi olması üzerine madenciler Onur Erdinç, Tevrat Cün, Eren Malkoç, Ahmet Mutluer, Cafer Bülbül, Sami Yavuz, Nizamettin Aksu, Sefa Köken, Hıdır Gül ve Enver Alkan hakkında dava açıldı. Protestocu madencilerin her biri için 'kasten zarar vermek' ve '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' suçlarından 6'şar yıla kadar hapis cezası istendi.

Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan tüm işçiler katıldı. Hakim, tüm işçilerin beraatine karar verdi.