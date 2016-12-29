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Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü ile okul müdürlerine FETÖ gözaltısı

Burhan CEYHAN/SÖKE (Aydın), () - AYDIN'ın Söke İlçesi'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Ü.A. ve bazı okul müdürleri gözaltına alındı. Söke'de...

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü ile okul müdürlerine FETÖ gözaltısı

Burhan CEYHAN/SÖKE (Aydın), () - AYDIN'ın Söke İlçesi'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Ü.A. ve bazı okul müdürleri gözaltına alındı.
Söke'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda İlçe Milli Eğitim Müdürü Ü.A. ile birlikte Eğitim-Birsen Söke Temsilcisi A.Y., eşi Ticaret Lisesi Müdür Vekili T.Y., Bağarası Kemalpaşa İlkokul Müdürü S.Ö., Behiye Hanım Ortaokul Müdürü R.İ. ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

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