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Söke'deki cinayetin zanlısı 5 yıl sonra Gelibolu'da yakalandı

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), ()- AYDIN'ın Söke ilçesinde otogarda 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının zanlısı Cevat Bademkıran, 5 yıl sonra Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polisler tarafından yakalandı. Aydın'a...

Söke'deki cinayetin zanlısı 5 yıl sonra Gelibolu'da yakalandı

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), ()- AYDIN'ın Söke ilçesinde otogarda 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının zanlısı Cevat Bademkıran, 5 yıl sonra Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polisler tarafından yakalandı.
Aydın'a bağlı Söke ilçesinde 2014 yılında otogarda meydana gelen silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayet zanlısı Cevat Bademkıran firar ederek kayıplara karıştı.
Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin kent merkezindeki uygulamaları sırasında şüpheli hareketlerde bulunan Cevat Bademkıran yapılan inceleme sonrası, 5 yıl önce Söke Otogar'ındaki cinayet olayının zanlısı olduğu tespit edildi. Şüpheli, polisler tarafından gözaltına alındı. Zanlının 5 yıl boyunca kardeşi Halis Bademkıran'a ait kimlik bilgilerini kullanarak İzmir'in yanı sıra Çanakkale'nin Gökçeada ve Ayvacık ilçelerinde saklandığı öğrenildi. Cevat Bademkıran emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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