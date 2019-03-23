Söke'de otomobilden atılan 2 EYP'den 1'i patladı, diğeri imha edildi

AYDIN'ın Söke ilçesindeki bölge trafik denetleme istasyonuna 300 metre mesafedeki boş araziye bir otomobilden atılan ve tahrip gücü düşük olan 2 el yapımı patlayıcıdan (EYP) biri patlarken, diğeri olay yerine gelen polis ekiplerince imha edildi. Patlayıcıyı kimin attığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.Söke- Milas Karayolu Şehit İbrahim Karaaslan Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'na 300 metre mesafedeki boş araziye bir otomobilden, bugün saat 00.30 sıralarında, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 2 metre aralıklarla EYP atıldı. Düşük tesirli EYP'lerden biri infilak ederken, diğeri patlamadı. Patlayıcı atıldığı sırada çevrede kimsenin olmaması, olası bir yaralanmayı önledi. Patlama sesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. İkinci bir patlayıcının olduğu tespit edilip, çevrede güvenlik önlemi alındı. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanları, EYP'yi kontrollü şekilde patlatarak imha etti.KAYMAKAM KONUNUN ARAŞTIRILDIĞINI SÖYLEDİSöke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Yalçın Şipal de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kaymakamı Kurtbeyoğlu, mal ve can kaybının yaşanmadığını, olay yerindeki 2 patlayıcının bir araçtan bırakıldığının belirlendiğini ifade etti. Olay sonrası emniyet ekiplerinin çevredeki MOBESE ile iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldığını belirten Kurtbeyoğlu, yapan kişi ya da kişilerin bulunması için tüm ekiplerin seferber olduğunu söyledi. Olayın ne amaçla yapıldığnın da araştırılıdığı kaydedildi. Söke-Milas karayolu ise patlama sonrası önlem amaçlı olarak yaklaşık 2 saat trafiğe kapatıldı. Yapılan çalışmalar sonrası yol tekrar açıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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