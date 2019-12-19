Söke'de kaçak tarihi eser kazısına 7 gözaltı
Burhan CEYHAN/SÖKE (Aydın), ()- AYDIN'ın Söke ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen 7 kişi suçüstü yakalandı. Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbarı üzerine yaptığı çalışmada, Atburgazı Mahallesi Kocaataş...
Burhan CEYHAN/SÖKE (Aydın), ()- AYDIN'ın Söke ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen 7 kişi suçüstü yakalandı.
Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbarı üzerine yaptığı çalışmada, Atburgazı Mahallesi Kocaataş mevkisinde, kaçak tarihi eser kazısı yapıldığını belirledi. Dün bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yapan K.A., O.A. S.A., M.A., B.A., T.K. ve R.Ö.'yü suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kaçak kazı yapmakta kullandığı kazma, kürek, hilti, dedektör ve 1 dizüstü bilgisayara el konuldu. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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