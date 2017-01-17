Sokaktaki kadın cinayetine ömürboyu hapis istemi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA () - BURSA’nın Gemlik İlçesi’nde, kendisiyle görüşmek istemeyen eski kadın arkadaşı 39 yaşındaki Nurcan Efe’yi 15 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra, aynı bıçakla kendisini de ağır yaralayan 27 yaşındaki Dursun Efe'nin ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Çıktığı ilk duruşmada, eşinden boşanan Nurcan Efe ile aşk yaşadıklarını ve daha sonra aralarının bozulduğunu söyleyen Dursun Efe, "Yolda karşılaşınca Nurcan bana hakaret etti. Ben de sinirlerime hakim olamadım. Pişmanım" dedi.

İnegöl'e bağlı Dipsizköy'de oturan ve akraba olan Nurcan Efe ile Dursun Efe çeşitli tarihlerde eşlerinden boşandı. Nurcan Efe, daha sonra bir süre arkadaşlık yaptığı Dursun Efe'den ayrıldı. Olay, 10 Temmuz gecesi Nurcan Efe'nin arkadaşı Şahsene Vardar’ı ziyaret için gittiği Gemlik'te meydana geldi. İddiaya göre Nurcan Efe'yi takip eden Dursun Efe, Eski Pazar Caddesi Serçe Sokak'ta Şahsene Vardar ile yürüyen Nurcan Efe'ye saldırarak 15 bıçak darbesiyle öldürdü. Daha sonra aynı bıçağı kendisine sapladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve iki hafta tedavi gören Dursun Efe taburcu edilince tutuklandı.

Hakkında, Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürmek' suçundan ömürboyu hapis cezası istemi ile dava açılan Dursun Efe'nin yargılanmasına başlandı. Nurcan Efe ile ilişkisinin sürdüğünü, son günlerde aralarında yaşadıkları tartışma nedeniyle Nurcan Efe'nin cep telefon numarasını değiştirdiğini anlatan Dursun Efe şöyle savunma yaptı:

"Aramız bozulduğu için ben de Nurcan'dan daha önce kendisine verdiğim cep telefonumu ve güneş gözlüğümü istiyordum. Olay günü alkollüydüm. Gemlik'e gelen Nurcan ve kız arkadaşı Şahsene ile evinin yakınında karşılaştım. Evimi ve arabamı satarak, parasını birlikte harcamamıza neden olan Nurcan bana hakaret etmeye başladı. Sinirlendim bıçakladım. Pişmanım."

'TELEFONDAKİ FOTOĞRAFLAR İÇİN ÖLDÜRDÜ'

Duruşmada olayın görgü tanığı olan Şahsene Vardar da dinlendi. Arkadaşı Nurcan Efe'nin İnegöl'den Gemlik'e evine ziyarete geldiğini söyleyen Vardar şunları anlattı:

"Nurcan eşinden boşanınca iki çocuğu onunla kalıyordu. Benim de üç çocuğum vardı. İnegöl'den Gemlik'e ziyaretime gelen Nurcan konuşmasında Dursun'un son günlerde rahatsızlık vermeye başladığını, birlikte çektirdiği fotoğrafları eski eşine ve çocuklarına göstereceği tehdidinde bulunduğunu söylüyordu. Kendisi, rezillik çıkmadan ondan ayrılmanın hesabını yapıyordu. Olay günü çocuklarında ısrarı ile gezmek için dışarı çıktık. Bankta yatan Dursun ile karşılaştık. Kendisi iyi olmadığını söyleyip bir ara cep telefonunu Nurcan'a verdi. Biz de telefonu alıp yanından uzaklaştık. Nurcan, bu sırada telefondaki fotoğrafları silmek için uğraşıyordu. Bundan şüphelenen Dursun bir başka arkadaşının telefonu ile Nurcan'ı arayıp, 'o resimleri silersen seni öldürürüm' dedi. Bir ara bizi yolda görünce koşarak yanımıza gelip Nurcan'ı saçlarından sürükleyip başını kollarının arasına alarak onu bıçaklayıp öldürdü."

Duruşma diğer tanıkların dinlenmesi için ertelenirken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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