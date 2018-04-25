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Sokakta terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındılar

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, sokakta toplanıp, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 yaşından küçük 10 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yukarı...

Sokakta terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındılar

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, sokakta toplanıp, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 yaşından küçük 10 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yukarı Hereke Mahallesi'nde, iddiaya göre, 10 kişilik grup, terör örgütü PKK lehinde sloganlar atıp, işaretler yaparak yolda yürümeye başladı. 18 yaşından küçük çocuklardan oluşan grup, bu sırada bölgede devriye görevi yapan jandarma ekipleri tarafından görülerek, gözaltına alındı. Körfez Adliyesi'ne sevk edilen 10 kişi, ifadeleri alındıktan sonra mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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