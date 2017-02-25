Sokakta tacize gözaltı

EREĞLİ (Zonguldak) () - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde 63 yaşındaki M.A., kızlara cinsel organını göstererek tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
M.A., iddiaya göre sahil bandında otobüs duraklarında bekleyen kızlara ve çocuklara cinsel organını göstererek tacizde bulundu. M.A., çevredekiler tarafından yakalanarak gelen polis ekibine teslim edildi. Psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen M.A., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. M.A., ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
EREĞLİ (Zonguldak) () - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde 63 yaşındaki M.A., kızlara cinsel organını göstererek tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.