Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Sokakta rastgele ateş ederken Ali'yi vurdu, 6 gün sonra yakalandı

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, otomobilden rastgele ateş eden İ.A.'nın (27) tabancasından çıkan mermi, sokakta oynayan Ali Daşkın'ın (10) bacağına isabet etti. Yaralanan Daşkın, hastanede tedavi edilirken, İ.A. ise olaydan...

Sokakta rastgele ateş ederken Ali'yi vurdu, 6 gün sonra yakalandı

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, otomobilden rastgele ateş eden İ.A.'nın (27) tabancasından çıkan mermi, sokakta oynayan Ali Daşkın'ın (10) bacağına isabet etti. Yaralanan Daşkın, hastanede tedavi edilirken, İ.A. ise olaydan 6 gün sonra yakalandı. Gözaltına alınan İ.A., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. 
Olay, cuma günü, Şehitkamil ilçesine bağlı Kayaönü Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilden rastgele ateş eden kişinin tabancasından çıkan mermi, sokakta oyun oynayan Ali Daşkın'ın bacağına isabet etti. Küçük çocuk, kanlar içinde yere yığılırken, kimliği belirsiz kişi, araçla olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı Daşkın'ı ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ali Daşkın, tedavisinin ardından taburcu edilirken, polis ekipleri de tabancayla ateş eden kişinini kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, ateş açanın İ.A. olduğunu belirledi. Gümüştekin Mahallesi'ndeki evine bugün operasyon düzenlenen İ.A., gözaltına alındı. İ.A.'nın olayda kullandığı tabanca, tarif ettiği boş arazide bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından İ.A., sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328