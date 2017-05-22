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Sokakta rastgele ateş açıldı; 2 araç, 1 ev hasar gördü

BOLU'da, sokak arasında kimliği belirsiz kişilerce rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlar park halindeki 2 otomobile ve 1 eve isabet etti. Olayda ölen ve yaralanan olmadı. Olay, sabaha karşı Sağlık Mahallesi Zorlu Sokak'ta meydana geldi....

Sokakta rastgele ateş açıldı; 2 araç, 1 ev hasar gördü
BOLU'da, sokak arasında kimliği belirsiz kişilerce rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlar park halindeki 2 otomobile ve 1 eve isabet etti. Olayda ölen ve yaralanan olmadı.
Olay, sabaha karşı Sağlık Mahallesi Zorlu Sokak'ta meydana geldi. Sokakta tabanca ile rastgele sağa sola ateş açıldı. Silah sesi üzerine yataklarından kalkanlar panik ve korku içinde polise haber verdi. Kimliği belirsiz kişiler, bir süre sonra ateşe son vererek sokaktan ayrıldı. Daha sonra gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede park halindeki 14 KK 461 ve 14 EG 347 plakalı otomobiller ile G.B.'ye ait 3'üncü kattaki eve kurşun isabet ettiği belirlendi. Araçların camları kırılırken, evin penceresinden giren kurşunun yatağın altına saplandığı tespit edildi. Olayda ölen ve yaralanan olmadı. Sokakta çok sayıda boş kovan bulan polis, saldırıyı gerçekleştiren kişileri bulmak için çalışma başlattı.

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