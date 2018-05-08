Sokakta eşini dven şüpheliye 'evden uzaklaştırma'

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde sokakta eşini döven M.G., evden uzaklaştırma kararıyla serbest bırakıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, geçen 28 Nisan'da Manavgat'a bağlı Emek Mahallesi'nde bir kişinin sokakta eşini dövdüğü yönündeki ihbar üzerine olay yerine giden ekiplerin, elinde satır olan M.G. adlı erkek şüphelinin, eşi H.G.'yi döverken yakalandığı belirtildi.

Kadının ifadesinde eşinin Özbek uyruklu M.D. adlı kadınla ilişkisi olduğuna ilişkin cep telefonuna mesaj geldiğini, bunun üzerine kadının evine gittiğini söylediği, M.D.'nin evinden döndüğü sırada karşılaştığı eşinin kendisini dövdüğünü söylediği kaydedildi. Savcının talimatıyla gözaltına alınan M.G.'nin sevk edildiği adli makamlarca 'evden uzaklaştırma' kararıyla serbest bırakıldığı açıklandı.