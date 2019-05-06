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Sokakta bulunan parmaklar, kaza geçiren Hasan'ın çıktı

ŞANLIURFA'nın Viransehir ilçesinde sokakta oynayan çocuklar yerde kopmuş 2 ayak parmağı buldu. Polis yaptığı araştırmada parmakların 18 yaşındaki Hasan İlan'a ait olduğunu, gencin geçirdiği kazada kopan parmaklarının olay yerinde kaldığını...

Sokakta bulunan parmaklar, kaza geçiren Hasan'ın çıktı
ŞANLIURFA'nın Viransehir ilçesinde sokakta oynayan çocuklar yerde kopmuş 2 ayak parmağı buldu. Polis yaptığı araştırmada parmakların 18 yaşındaki Hasan İlan'a ait olduğunu, gencin geçirdiği kazada kopan parmaklarının olay yerinde kaldığını belirledi.
Atatürk Mahallesi'nde dün oyun oynayan çocuklar yerde kopmuş 2 parmak görerek durumumu ailelerine bildirdi. Ailelerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, inceleme yaparak parmakları sahibini bulmak için Adli Tıp Kurumu'na götürdü. Polis yaptığı araştırmada parmakların Hasan İlan'a ait olduğunu belirledi. İlan'ın ayağının, kullandığı motosikletin zincir ve dişliler arasında sıkıştığı ve 2 parmağının koptuğu belirlendi. Kaza sonrası çevredekilerin hastaneye götürdüğü gencin ayağındaki kan nedeni ile parmaklarının koptuğunun fark edilmediği belirtildi.
Viranşehir Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden İlan'ın sağlık durumunun iyi olduğu fakat kopan parmaklarının yeniden yerine dikilemeyeceği bildirildi.

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