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Sokakta bulunan 2 yaşındaki Ahmet, ailesine teslim edildi

BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde sabah saatlerinde annesinin terliklerini giyerek evden çıkıp uzaklaşan Ahmet Deniz Acar (2), polis tarafından ailesine teslim edildi. Yenimahalle'de sabah 08.00 sıralarında ayağında annesinin terlikleriyle tek...

Sokakta bulunan 2 yaşındaki Ahmet, ailesine teslim edildi
BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde sabah saatlerinde annesinin terliklerini giyerek evden çıkıp uzaklaşan Ahmet Deniz Acar (2), polis tarafından ailesine teslim edildi.
Yenimahalle'de sabah 08.00 sıralarında ayağında annesinin terlikleriyle tek başına dolaşan Ahmet Deniz Acar'ı gören vatandaşlar, polise haber verdi. Ekipler, küçük çocuğu alarak polis merkezine götürdü, ailesini bulmak için çalışma başlattı. Bu sırada polis merkezinde huzursuzlanan Ahmet, yakındaki parka götürüldü. Ahmet Deniz Acar, polisler eşliğinde parkta oynarken ailesine ulaşıldı. Yenimahalle'de oturduğu belirlenen aile, haber verilmesiyle gelerek çocuklarını parkta polisten teslim aldı.

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