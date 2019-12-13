Sokak ortasındaki kavgada bacağından vuruldu
KARAMAN'da, husumetli olduğu Recep K. ve Mustafa K. kardeşler tarafından sokak ortasında önce dövülen, sonra av tüfeğiyle bacağından vurulan Ali Ceran, hastaneye kaldırıldı. Kardeşler gözaltına alındı.
KARAMAN'da, husumetli olduğu Recep K. ve Mustafa K. kardeşler tarafından sokak ortasında önce dövülen, sonra av tüfeğiyle bacağından vurulan Ali Ceran, hastaneye kaldırıldı. Kardeşler gözaltına alındı.
Olay, dün gece Şeyh Şamil Mahallesi 1377. Sokak'ta meydana geldi. Ali Ceran, para yüzünden husumetli olduğu Recep K. ve kardeşi Mustafa K. ile yolda karşılaştı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ali Ceran'ı döven kardeşlerden Mustafa K., otomobilden aldığı tüfeği de ateşledi. Bacağına isabet eden saçmalarla yaralanan Ceran, kanlar içinde kalırken, kardeşler kaçtı.
Ceran, ihbar üzerine gelen ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan Mustafa K. ile ağabey Recep K. ise kısa sürede Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan kardeşlerin sorgusu sürüyor.
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