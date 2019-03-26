Sokak ortasındaki cinayetin sanığına 15 yıl hapis, babasına beraat

İZMİR'in Konak ilçesinde, aralarında husumet olduğu için tartıştığı Vedat Avcı’yı (25) pompalı tüfekle sokak ortasında öldüren tutuklu sanık Hüseyin İlkhan (22) 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay sırasında oğlunun yanında olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan baba Demir Ali İlkhan (44) ise beraat etti.

Ferahlı Mahallesi Gürçeşme Caddesi 3505 Sokak'ta 2016 yılında meydana gelen olayda evinden çıkan Vedat Avcı ile aralarından husumet olan Hüseyin İlkhan tartışmaya başladı. Bu sırada otomobiline binen İlkhan, Avcı'ya pompalı tüfekle ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Sırtına çok sayıda saçma isabet eden Avcı kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ve parmak izi çalışması yapan polis, Avcı ile olay anında otomobilde bulunan babası Demir Ali İlkhan gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen sanıklardan Hüseyin İlkhan tutuklanırken, babası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanıklar hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya sanıklar Hüseyin İlkhan, Demir Ali İlkhan ve tarafların avukatları katıldı. Olay sırasında otomobilde olmadığını iddia eden baba, "Hakkımda otomobilde olduğum yönündeki söylemler yüzünden dava açıldı. Ben otomobilde ve olay yerinde değildim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Diğer sanık Hüseyin İlkhan ise Avcı’nın kendisine olay sırasında küfür ettiğini ve daha önce de bıçakla saldırdığını söyledi. Olayın ağır tahrik altında işlediğini öne süren sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında sanık Hüseyin İlkhan için müebbet hapis cezası isterken, diğer sanığa yönelik beraat kararı verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanık Hüseyin İlkhan’a ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verirken, suçu ağır tahrik altında işlediğine kanaat getirip cezasının 18 yıla, sabıkasız olmasından dolayı da 15 yıla indirdi.

Mahkeme ayrıca tutusuz sanık Demir Ali İlkhan hakkında beraat kararı vererek duruşmayı bitirdi.



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