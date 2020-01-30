Sokak ortasında silahlı saldırı kamerada

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde bir grup, yol kenarındaki başka gruba tabanca ve pompalı tüfek ile ateş açtı. 2 kişinin hafif yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri de serbest kaldı. Saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.Olay, pazar günü saat 22.30 sıralarında, Hakkı Ege Caddesi'nde meydana geldi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan saldırıda; tabanca ve pompalı tüfek ile ateş açılan Adnan Ş. (51) ve Mehmet E. (32), bacağından vurularak, hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulanslarla Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralı, tedavilerinin ardından taburcu edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 1 gün sonra saldırıyla ilgili Abdulkadir S. (53), Alaaddin A. (39) ve Berat D.S.'yi (20) gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdulkadir S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alaaddin A., adli kontrol şartıyla olmak üzere Berat D.S. ile birlikte serbest bırakıldı.