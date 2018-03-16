Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR - Fed öncesi dolar 3.90 ve euro 4.80 lirada
Fed öncesi dolar 3.90 ve...
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda uzlaşma olmadı
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda...
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü,...
ABD'de üst geçit çöktü, ölü ve yaralılar var
Üst geçit çöktü, ölü ve...

Sokak ortasında ölü bulundu

İZMİR'in Konak ilçesinde, Erdinç Yorenç (57), sokak ortasında ölü bulundu. Bugün saat 04.30 sıralarında, Ferahlı Mahallesi 3498 Sokak'ta bir erkeğin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi....

Sokak ortasında ölü bulundu
İZMİR'in Konak ilçesinde, Erdinç Yorenç (57), sokak ortasında ölü bulundu.
Bugün saat 04.30 sıralarında, Ferahlı Mahallesi 3498 Sokak'ta bir erkeğin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin öldüğü belirlendi. Polisin yaptığı incelemede, ölen kişinin Erdinç Yorenç olduğu anlaşıldı. Başında yara izine rastlanan Yorenç'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedenini belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan ilk incelemede Yorenç'in başındaki yara izinin yeni olmadığının anlaşıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314