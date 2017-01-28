Sokak ortasında öldürüldü

İZMİR'in Konak İlçesi'nde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla göğsünden vurulan 31 yaşındaki Erhan Eyioğlu kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Zeytinlik Mahallesi 1181'inci Sokak'ta meydana geldi. Erhan Eyioğlu yolda yürürken kimliği belirsiz kişi yada kişilerin saldırısına uğradı. Göğsünden tabancayla vurulan Eyioğlu'nu kanlar için yerde yatarken gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Eyioğlu'na ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Tepecik Eğitimi ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Eyioğlu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polisin, olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI