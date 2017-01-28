Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Sabiha Gökçen'in işgali davası; sanıkların tahliye talepleri reddedildi
Sabiha Gökçen'i işgal davasında tahliye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müteahhitler acımasız bir şekilde yolsuzluk yapıyor
Şehircilik Şürası'nda müteahitlere yolsuzluk suçlaması
Başbakan Yıldırım: Atatürk'ün partisine ülkeyi bölenlerle kol kola girmek yakışır mı?
Gençlere 54 milyon lira GENÇDES...

Sokak ortasında öldürüldü

İZMİR'in Konak İlçesi'nde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla göğsünden vurulan 31 yaşındaki Erhan Eyioğlu kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Zeytinlik Mahallesi 1181'inci Sokak'ta...

Sokak ortasında öldürüldü
İZMİR'in Konak İlçesi'nde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla göğsünden vurulan 31 yaşındaki Erhan Eyioğlu kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Zeytinlik Mahallesi 1181'inci Sokak'ta meydana geldi. Erhan Eyioğlu yolda yürürken kimliği belirsiz kişi yada kişilerin saldırısına uğradı. Göğsünden tabancayla vurulan Eyioğlu'nu kanlar için yerde yatarken gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Eyioğlu'na ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Tepecik Eğitimi ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Eyioğlu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polisin, olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.