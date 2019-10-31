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Sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan kardeşlerden 1'i öldü, 1'i yaralandı
KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, Coşkun Topçu (42) ile kardeşi Paşa Topçu (31), sokak ortasında kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna ve başına 4 kurşun isabet eden Paşa Topçu yaşamını yitirirken, Coşkun Topçu...
GÜVENLİK 30.10.2019, 22:32
KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, Coşkun Topçu (42) ile kardeşi Paşa Topçu (31), sokak ortasında kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna ve başına 4 kurşun isabet eden Paşa Topçu yaşamını yitirirken, Coşkun Topçu ise tedaviye alındı.
Olay, akşam saatlerinde Gebze Mevlana Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Coşkun ve Paşa Topçu kardeşler, iddiaya göre yolda yürürken kimliği belirsiz bir kişi ile karşılaştı. Tabancasını çıkaran kişi, iki kardeşe kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği kardeşler yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekiler 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kardeşleri yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Vücuduna ve başına 4 kurşun isabet eden Paşa Topçu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Coşkun Topçu’nun ise tedavisinin sürdü öğrenildi.
Polis, olay yerinde incelemede bulunurken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Olay, akşam saatlerinde Gebze Mevlana Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Coşkun ve Paşa Topçu kardeşler, iddiaya göre yolda yürürken kimliği belirsiz bir kişi ile karşılaştı. Tabancasını çıkaran kişi, iki kardeşe kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği kardeşler yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekiler 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kardeşleri yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Vücuduna ve başına 4 kurşun isabet eden Paşa Topçu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Coşkun Topçu’nun ise tedavisinin sürdü öğrenildi.
Polis, olay yerinde incelemede bulunurken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan kardeşlerden 1'i öldü
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