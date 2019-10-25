Sokak ortasında husumetlisi tarafından bıçaklanan kişi, öldü

DÜZCE’nin Akçakoca ilçesinde, husumetlisi Tuncay R. tarafından sokak ortasında bıçaklanan Özer Çetin yaşamını yitirdi.



Olay, Akakoca Bebek Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Tuncay R., aynı yolda ilerleyen bir otomobil içinde bulunan ve daha önce tartışma yaşadığı Özer Çetin’in araç içinde olduğunu fark etti. Otomobilden inen Özer Çetin ile Tuncay R. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tuncay R. yanında bulunan bıçağı çıkararak Özer Çetin’in bacağına sapladı. Bıçak, Özer Çetin’in atar damarına denk geldi. Otomobile dönmek isteyen Özer Çetin bir anda yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Özer Çetin, kurtarılamadı.



Olay sonrası gözaltına alınan Tuncay R. ise tutuklandı.