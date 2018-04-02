Sokak ortasında eşini öldürüp, kayınvalidesini yaraladı

NİĞDE'de Coşkun Y., geçimsizlik nedeniyle 10 gün önce kendisini terk ederek annesinin evine giden eşi Sibel Y.'yi (33) sokak ortasında tabancayla öldürüp, kayınvalidesi Şaziye Y.'yi (85) ağır yaraladı. Bir araçla olay yerinden kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Olay, Selçuk Mahallesi'ndeki Ethem Onbaşı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Coşkun Y.'nin eşi Sibel Y., geçimsizlik nedeniyle 10 gün önce annesi Şaziye Y.'nin evine taşındı. Bugün saat 16.30 sıralarında, aynı zamanda akrabası olan kayınvalidesinin evinin olduğu bölgeye giden Coşkun Y. beklemeye başladı. Bir süre sonra Sibel Y. ve annesi Şaziye Y. evden çıktı. Takibe başlayan Coşkun Y., arkalarından yaklaştığı anne ve kızına tabancayla kurşun yağdırdı. Saldırıda Sibel Y. yaşamını yitirdi, annesi ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bir araçla olay yerinden kaçan Coşkun Y. ise kent merkezinde polislerce yakalanıp, gözaltına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polisler, çok sayıda boş kovan topladı. Soruşturma başlatıldı.



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