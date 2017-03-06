Sokak ortasında bıçaklandı

Olay, ilçenin Gazipaşa Mahallesi Lise Caddesi'nde meydana geldi. Alican Öztürk ile henüz kimliği belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Alican Öztürk, karın bölgesinden bıçaklanarak yaralandı. Öztürk, kendi imkanları ile Bafra Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Polis olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.
Olay, ilçenin Gazipaşa Mahallesi Lise Caddesi'nde meydana geldi. Alican Öztürk ile henüz kimliği belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Alican Öztürk, karın bölgesinden bıçaklanarak yaralandı. Öztürk, kendi imkanları ile Bafra Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Polis olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.