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Sokak ortasında bıçaklandı

SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde 16 yaşındaki Alican Öztürk, tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. Yaralı genç hastanede tedaviye alınırken, şüpheli aranıyor. Olay, ilçenin Gazipaşa Mahallesi Lise Caddesi'nde meydana geldi. Alican...

Sokak ortasında bıçaklandı
SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde 16 yaşındaki Alican Öztürk, tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. Yaralı genç hastanede tedaviye alınırken, şüpheli aranıyor.
Olay, ilçenin Gazipaşa Mahallesi Lise Caddesi'nde meydana geldi. Alican Öztürk ile henüz kimliği belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Alican Öztürk, karın bölgesinden bıçaklanarak yaralandı. Öztürk, kendi imkanları ile Bafra Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Polis olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.
 

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