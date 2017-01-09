Sokak ortasında bıçaklandı

SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde çıkan kavgada O.B. bıçaklanarak ağır yaralandı.Olay Samsun'un Bafra İlçesi İshaklı Mahallesi Gençlik Caddesi'nde meydana geldi.H.D., MŞ. ve C.D. ile O.B. arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.B. bıçaklayarak yaraladı. Çevrede bulunanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla özem bir hastaneye kaldırılan O.B'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay sonrası kaçan şüphelilerden H.D. ve M.Ş. yakalandı. Diğer şüpheli C.D.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.