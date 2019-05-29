Sokak ortasında bıçaklanarak öldürülme anı kamerada (2)

2 KARDEŞ TUTUKLANDI

Edirne'nin İpsala ilçesinde mahkeme çıkışı kendilerine ait köpekleri tüfekle vurarak telef ettiğini iddia ettiği İbrahim Kaplan'ı bıçaklayarak öldüren Serdal Direk ve kardeşi Özcan Direk, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Ailesi tarafından cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınan İbrahim Kaplan ise İpsala ilçesine bağlı Kumdere köyünde, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.