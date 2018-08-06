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Sokak ortasında bıçaklanan kişi öldü

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, Ferhan Bilben (39), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Nusaybin Yeşilkent Mahallesi, Funda Sokak üzerinde...

Sokak ortasında bıçaklanan kişi öldü
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, Ferhan Bilben (39), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Nusaybin Yeşilkent Mahallesi, Funda Sokak üzerinde meydana geldi. Evine giden Ferhan Bilben, iddiaya göre henüz kimlikleri belirsiz kişi veya kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Bilben, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilben, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ferhan Bilben'in cesedi, otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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