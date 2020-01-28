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Sokak ortasında başına dayadığı tabancayı ateşledi
GÜVENLİK 28.01.2020, 16:23
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KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde, Yusuf K. sokak ortasında başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi.
Çayırova Akse Mahallesi 2407 Sokak’ta öğle saatlerinde, Yusuf K. sokak ortasında başına dayadığı tabancayı ateşledi. Yusuf K.’nin kanlar içerisinde yere yığıldığını görenler 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Yusuf K.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin yaptığı incelemenin ardından Yusuf K.’nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çayırova Akse Mahallesi 2407 Sokak’ta öğle saatlerinde, Yusuf K. sokak ortasında başına dayadığı tabancayı ateşledi. Yusuf K.’nin kanlar içerisinde yere yığıldığını görenler 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Yusuf K.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin yaptığı incelemenin ardından Yusuf K.’nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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