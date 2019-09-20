Son Dakika
Sokak ortasında bacaklarından vuruldu
KARAMAN'da Irak uyruklu Zait Kamil Muhammet (32), sokak ortasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından av tüfeğiyle bacaklarından vuruldu. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olay, saat 06.45 sıralarında Fenari...
GÜVENLİK 20.09.2019, 13:22
KARAMAN'da Irak uyruklu Zait Kamil Muhammet (32), sokak ortasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından av tüfeğiyle bacaklarından vuruldu. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, saat 06.45 sıralarında Fenari Mahallesi 41'inci Sokakta meydana geldi. Sokakta yürüyen Zait Kamil Muhammet'e, koşarak yanına gelen kimliği belirsiz kapüşonlu bir kişi tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bacaklarından yaralanan Muhammet, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaralı Muhammet, çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili polis, kaçan saldırganın kimlik tepiti ve yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, saat 06.45 sıralarında Fenari Mahallesi 41'inci Sokakta meydana geldi. Sokakta yürüyen Zait Kamil Muhammet'e, koşarak yanına gelen kimliği belirsiz kapüşonlu bir kişi tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bacaklarından yaralanan Muhammet, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaralı Muhammet, çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili polis, kaçan saldırganın kimlik tepiti ve yakalanması için çalışma başlattı.
18°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 20 Eylül 2019
|İmsak
|05:17
|Güneş
|06:43
|Öğle
|13:02
|İkindi
|16:29
|Akşam
|19:12
|Yatsı
|20:32
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|4
|7
|4. Denizlispor
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|4
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Beşiktaş
|4
|4
|14. Başakşehir
|4
|4
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
|4
|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Hatayspor
|4
|8
|4. Fatih Karagümrük
|4
|8
|5. Keçiörengücü
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Adana Demirspor
|4
|6
|9. Balıkesirspor
|4
|6
|10. İstanbulspor
|4
|5
|11. Adanaspor
|4
|5
|12. Altınordu
|4
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|5
|8
|8. West Ham
|5
|8
|9. Bournemouth
|5
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Everton
|5
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Aston Villa
|5
|4
|18. Newcastle
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Levante
|4
|6
|9. Osasuna
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Valencia
|4
|4
|14. Mallorca
|4
|4
|15. Real Betis
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0