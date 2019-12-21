Son Dakika
Sokak ortasında ağabeyi tarafından bıçaklandı
ADIYAMAN'da, yolda yürürken ismi öğrenilemeyen ağabeyi tarafından bacağından bıçaklanan O.A. (17), yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde O.A., beraber yürüdüğü ağabeyi tarafından...
GÜVENLİK 21.12.2019, 14:27
ADIYAMAN'da, yolda yürürken ismi öğrenilemeyen ağabeyi tarafından bacağından bıçaklanan O.A. (17), yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde O.A., beraber yürüdüğü ağabeyi tarafından sol bacağından bıçaklandı. O.A. kanlar içinde yere yığılırken, çevre sakinleri sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan O.A.'nın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
Polis, olayın ardından kaçan O.A.'nın ağabeyini yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, öğle saatlerinde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde O.A., beraber yürüdüğü ağabeyi tarafından sol bacağından bıçaklandı. O.A. kanlar içinde yere yığılırken, çevre sakinleri sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan O.A.'nın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
Polis, olayın ardından kaçan O.A.'nın ağabeyini yakalamak için çalışma başlattı.
17°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 21 Aralık 2019
|İmsak
|06:46
|Güneş
|08:19
|Öğle
|13:07
|İkindi
|15:25
|Akşam
|17:46
|Yatsı
|19:13
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|15
|33
|2. Başakşehir
|15
|27
|3. Beşiktaş
|15
|27
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Fenerbahçe
|15
|25
|6. Galatasaray
|15
|24
|7. Malatyaspor
|15
|23
|8. Alanyaspor
|15
|23
|9. Denizlispor
|15
|21
|10. Göztepe
|15
|20
|11. Gaziantep FK
|15
|20
|12. Gençlerbirliği
|15
|17
|13. Çaykur Rizespor
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|15
|15
|15. Konyaspor
|15
|15
|16. Antalyaspor
|16
|14
|17. Ankaragücü
|16
|11
|18. Kayserispor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|15
|33
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|15
|26
|4. Ümraniye
|16
|25
|5. Menemen Belediyespor
|15
|25
|6. Bursaspor
|15
|24
|7. Fatih Karagümrük
|15
|23
|8. Keçiörengücü
|15
|22
|9. Adana Demirspor
|16
|21
|10. Balıkesirspor
|15
|20
|11. Altay
|15
|20
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. İstanbulspor
|15
|18
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
|15
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|17
|35
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Tottenham
|17
|26
|6. M. United
|17
|25
|7. Sheffield United
|17
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Crystal Palace
|17
|23
|10. Arsenal
|17
|22
|11. Newcastle
|17
|22
|12. Burnley
|17
|21
|13. Brighton
|17
|20
|14. Bournemouth
|17
|19
|15. West Ham
|17
|19
|16. Everton
|17
|18
|17. Aston Villa
|17
|15
|18. Southampton
|17
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|17
|36
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Sevilla
|17
|31
|4. Getafe
|17
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|17
|28
|7. Athletic Bilbao
|17
|27
|8. Valencia
|17
|27
|9. Granada
|18
|24
|10. Osasuna
|17
|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|17
|23
|13. Villarreal
|17
|22
|14. Deportivo Alaves
|17
|19
|15. Real Valladolid
|17
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|17
|15
|18. Celta de Vigo
|17
|14
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|17
|10