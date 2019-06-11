Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Sokak ortasında 2 kişiyi bıçaklayan 4 şüpheli tutuklandı

KARAMAN'da husumetli oldukları Özkan K. (51) ve Atilla Ç.'yi (36), sokak ortasında bıçaklayıp, dövdüğü öne sürülen 4 kişi tutuklandı. Olay, pazar günü Ahi Osman Mahallesi'nde meydana geldi. Özkan K. ve Atilla Ç., sokak ortasında...

Sokak ortasında 2 kişiyi bıçaklayan 4 şüpheli tutuklandı
KARAMAN'da husumetli oldukları Özkan K. (51) ve Atilla Ç.'yi (36), sokak ortasında bıçaklayıp, dövdüğü öne sürülen 4 kişi tutuklandı.
Olay, pazar günü Ahi Osman Mahallesi'nde meydana geldi. Özkan K. ve Atilla Ç., sokak ortasında bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar, çeşitli yerlerinden bıçakladıkları ikiliyi, plastik boru ve tekmelerle dövdü. Dayak anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kanlar içindeki yaralılardan birini 'tecavüzcü bu' diye bağırarak, çevredekilere gösteren saldırganlar, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan Özkan K. ve Atilla Ç., tedaviye alındı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, yaralı Özkan K. ve Atilla Ç.'nin daha önce Konya'da oturduğunu ve saldırganlarla aralarında husumet oluşunca Karaman'a taşındığını belirledi. Saldırganların yaralılardan birine 'tecavüzcü bu' diye bağırarak çevredekilere göstermesini de araştıran polis, olayın tecavüzle bağlantısının olmadığını saptadı. Şüpheliler M.A., H.E., T.E. ve A.A.'nın bir minibüsle Konya'dan, Karaman'a gelip, Özkan K. ve Atilla Ç.'yi bulup, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. 
Düzenlenen operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 
Polis, tutuklanan 4 kişiyle birlikte kente gelip saldırıya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328