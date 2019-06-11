Sokak ortasında 2 kişiyi bıçaklayan 4 şüpheli tutuklandı

KARAMAN'da husumetli oldukları Özkan K. (51) ve Atilla Ç.'yi (36), sokak ortasında bıçaklayıp, dövdüğü öne sürülen 4 kişi tutuklandı.Olay, pazar günü Ahi Osman Mahallesi'nde meydana geldi. Özkan K. ve Atilla Ç., sokak ortasında bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar, çeşitli yerlerinden bıçakladıkları ikiliyi, plastik boru ve tekmelerle dövdü. Dayak anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kanlar içindeki yaralılardan birini 'tecavüzcü bu' diye bağırarak, çevredekilere gösteren saldırganlar, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan Özkan K. ve Atilla Ç., tedaviye alındı.Olayla ilgili çalışma başlatan polis, yaralı Özkan K. ve Atilla Ç.'nin daha önce Konya'da oturduğunu ve saldırganlarla aralarında husumet oluşunca Karaman'a taşındığını belirledi. Saldırganların yaralılardan birine 'tecavüzcü bu' diye bağırarak çevredekilere göstermesini de araştıran polis, olayın tecavüzle bağlantısının olmadığını saptadı. Şüpheliler M.A., H.E., T.E. ve A.A.'nın bir minibüsle Konya'dan, Karaman'a gelip, Özkan K. ve Atilla Ç.'yi bulup, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.Düzenlenen operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Polis, tutuklanan 4 kişiyle birlikte kente gelip saldırıya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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