Sokak köpeğini öldürene 1255 lira para cezası

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), () - MERSİN’in Tarsus ilçesinde sahipsiz sokak köpeğini

av tüfeği ile öldürdüğü iddiasıyla yakalanan M.K., 1255 TL para cezası kesilerek serbest bırakıldı. Yenice Esenler Mahallesi’nde bir kişinin av tüfeği ile sahipsiz köpeği vurduğunu gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine yerine gelen jandarma, köpeği öldürdüğü iddia edilen M.K.’yı yakaladı. Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürülen M.K.'ya, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri tarafından 1255 TL para cezası kesildi. İfadesi alınan M.K., daha sohnra serbest bırakıldı.



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