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Sokak köpeği, av tüfeği ile öldürüldü
MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle öldürüldü. Tarsus'un Kaburgediği Mahallesi'nde yol kenarında ölü köpek gören vatandaşlar, jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine gelen...
GÜVENLİK 09.10.2019, 11:11
MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle öldürüldü.
Tarsus'un Kaburgediği Mahallesi'nde yol kenarında ölü köpek gören vatandaşlar, jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, sokak köpeğinin av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğünü saptadı. Olay yerindeki fişeklerden örnek ekipler, köpeği öldüren kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı. Mahalle sakinleri köpeğin öldürülmesine tepki gösterdi.
Tarsus'un Kaburgediği Mahallesi'nde yol kenarında ölü köpek gören vatandaşlar, jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, sokak köpeğinin av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğünü saptadı. Olay yerindeki fişeklerden örnek ekipler, köpeği öldüren kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı. Mahalle sakinleri köpeğin öldürülmesine tepki gösterdi.
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