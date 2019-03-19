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Sokak hayvanlarının sayısı artıyor

Can ÇELİK/ADANA, () - ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, Türkiye'de yaklaşık 8 milyon sokak hayvanı olduğu düşünüldüğünü ve bunun hem hayvanlar hem de insanlar açısından çeşitli riskler taşıdığını belirtti. Sokak...

Sokak hayvanlarının sayısı artıyor

Can ÇELİK/ADANA, () - ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, Türkiye'de yaklaşık 8 milyon sokak hayvanı olduğu düşünüldüğünü ve bunun hem hayvanlar hem de insanlar açısından çeşitli riskler taşıdığını belirtti.
Sokak hayvanları popülasyonunun sınırlandırılması gerektiğini söyleyen Köse, "Hayvanlar, özellikle kedi-köpekler her doğumda birden fazla yavru dünyaya getirdikleri için sokak hayvanlarının sayısını sınırlandırmak zorlaşıyor. Bir araştırmaya göre yüzde 70 civarında hayvan kısırlaştırılabilirse ancak sayının sabitlenme ihtimali var" dedi. Bunun da büyük maliyet getireceğini vurgulayan Köse, insanların bilinçli olarak hayvan beslemesi gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu:
"Bizim ülkemizde hayvan sahiplenmek karne hediyesi gibi bir şey.  Veliler çocuklarına bisiklet almak yerine kedi- köpek alıyor. Daha sonra o hayvana bir süre bakıyorlar. Çocuk korkuyor, komşusu sevmiyor, evde mutsuz oluyor gibi bahanelerle sokağa bırakıyorlar. Böyle bir şey olamaz. Çocuklarımıza hayvan hediye almak yerine onlara gerçek hayvan sevgisini aşılamalıyız. Hayvan sahiplenmenin çeşitli otoritelere bağlı olması gerekiyor. O hayvana bakıp bakılmayacağının kontrol edilmesi lazım. Daha sonra gerçekten bir aile bireyi olarak sahiplenilecekse hayvanın ona teslim edilmesi gerek. Bir kimlik çıkartılıp sürekli takibi yapılmalı. Eğer hayvan tekrardan sahibi tarafından sokağa bırakılırsa bunun ciddi yaptırımları olmalı."

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